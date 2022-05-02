ESPN Sources: Joel Embiid won’t travel for Games 1 and 2 in Miami, but there’s optimism he could return as soon as either Game 3 or 4 in Philadelphia. He needs to clear concussion protocols and see doctor mid-week on his orbital fracture. More on NBA Countdown at 12:30 ET on ABC. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 1, 2022

先前首輪G6遭到暴龍前鋒席亞卡肘擊，造成右眼眶骨折與輕微腦震盪無限期缺席的七六人明星中鋒恩比德，2日遭到《ESPN》權威記者沃納洛斯基搶先爆料，並未隨隊飛往邁阿密，確定缺席前兩場東區準決賽，卻有可能最快在G3或G4宣告回歸！

7日回到費城進行的東區準決賽G3，將是恩比德最快可能回歸的時間點，因為他應該能在最近通過腦震盪測試，接著跟醫療團隊討論戴上「面具」出賽的可能性，卻要冒著一定風險，就算他有過戴面具出賽經驗，當時是他左眼眶骨折開刀修復。

其實恩比德目前不僅帶著右眼眶骨折與輕微腦震盪傷勢，他從首輪G2開始就傳出右手拇指韌帶撕裂，卻始終咬牙繼續上場，假如他真的能在次輪G3宣告復出，代表他要同時帶著右眼眶骨折與右手指韌帶撕裂的雙重傷勢上陣，這也太拚命了點。

七六人總教練瑞弗斯目前做好恩比德缺陣時的計畫，那就是嘗試用「二年級」中鋒保羅瑞德，以及狄安卓喬丹、米爾沙普、巴塞等長人輪流扛下禁區重擔，瑞弗斯說：「我們會用4名長人輪替上場，就算只是消耗時間，畢竟熱火很會製造對方犯規。」