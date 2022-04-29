CHRIS PAUL IS PERFECT! pic.twitter.com/gyWjxyzmLV — Phoenix Suns (@Suns) April 29, 2022

戴文布克29日宣告傷癒歸隊，先發打了32分鐘，拿13分、5籃板及3助攻，但太陽明星主控保羅交出全場投14中14、罰4中4的完美百分之百手感，貢獻33分、8助攻與5籃板，幫助太陽115比109險勝地主鵜鶘，4勝2敗戰績挺進季後賽次輪。

太陽好不容易迎回前兩役因為右大腿緊繃傷勢缺席的主力射手戴文布克，可惜他的狀態明顯還沒調整回來，半場打完投4中1，含三分球投3中0，僅拿兩分，也讓太陽上半場持續陷入苦追窘境，上半場打完，太陽48比58落後地主鵜鶘。

幸好保羅第3節火力全開，更保持百分之百的投籃命中率，幫助太陽不僅追上，甚至取得超前，比賽很快進入互有領先僵局，打到比賽還剩1分42秒，戴文布克投進三分外線，幫助太陽106比104超前，接著布瑞吉斯抄截快攻灌進兩分。

來到最後1分01秒，保羅的兩罰俱中，幫助太陽領先6分，小蘭斯最後50.6秒的三分打，雖幫鵜鶘縮小落後差距，保羅卻又投進中距離，繼續維持百分之百命中率，英格拉姆也馬上回應上籃，雙方差距仍是3分，比賽時間僅剩21.7秒。

鵜鶘理所當然使用故意犯規戰術，戴文布克最後19.2秒穩穩兩罰俱中，接著英格拉姆搶投三分不進，克勞德兩罰中1，太陽領先差距來到6分，鵜鶘宣告大勢已去，只能乖乖接受淘汰命運，但以西區第9跟太陽拚戰至此的精神仍值稱讚。

太陽除了保羅與戴文布克，艾頓也有22分、7籃板，布瑞吉斯18分，卡麥隆強生替補拿下13分；鵜鶘以英格拉姆斯21分、11助攻表現最佳，麥科倫與赫伯特瓊斯各有16分，小蘭斯15分、8籃板，莫菲12分，阿瓦拉多11分，瓦蘭丘納斯10分。