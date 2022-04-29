The left MCL injury of Bucks All-Star Khris Middleton is a Grade 2 sprain and he is expected to miss the entire second-round series vs. Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium. The recovery of Grade 2 MCL places a potential Conference Finals in jeopardy for him as well. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 28, 2022

不管「三巨頭」之一的米德頓必須缺席多久，上季總冠軍公鹿都會提前做好準備！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞29日爆料，米德頓的左膝內側副韌帶確定二級扭傷，這下子不僅跟塞爾提克的東區準決賽無法上場，就算公鹿闖進東區冠軍賽也不一定能打。

米德頓是在季後賽首輪G2，不小心想要轉身上籃時滑倒，造成左膝內側副韌帶受傷退場，不過少了米德頓的幫助，公鹿改由波提斯取代他的先發位置表現出色，接下來連3場季後賽都橫掃了公牛，平均勝分更達23.3分，似乎不受米德頓缺席影響。

不過公鹿總教練布登豪瑟仍強調米德頓在隊上的重要性，「我們都很想念米德頓，沒有人會低估他對我們球隊有多重要，他的缺席將會帶來多大的影響力，一旦他不在場上，我們每個人都需要做到最好。」米德頓本季場均20.1分、5.4籃板及5.4助攻。

公鹿跟塞爾提克的東區準決賽將於5月2日開打，面對擁有塔圖、傑倫布朗兩大球星，且剛橫掃籃網出局的塞爾提克，公鹿確實沒有任何鬆懈空間，除了「字母哥」阿提托康波必須繼續展現他的強大破壞力，哈勒戴也必須提供更多火力才行。