獨行俠總算打破季後賽首輪魔咒了！東契奇29日貢獻24分、9籃板及8助攻的接近大三元數據，布朗生也拿24分，更包辦獨行俠最後4分，獨行俠98比96逆轉擊退地主爵士，4勝2敗戰績挺進次輪面對太陽，這是獨行俠自從2011年奪冠之後首次闖進次輪。

兩隊一開賽陷入拉鋸局面，不過爵士在上半場結束前夕，靠著波達諾維奇、歐奈爾兩人聯手，打出12比3小高潮，成功幫助爵士打完上半場，取得53比41領先優勢，雙方半場各有1名球員攻下13分，爵士是米契爾，獨行俠則是布朗生。

不過來到下半場，獨行俠第3節靠著東契奇、丁維迪、布朗生等人火力，單節進帳36分，反觀爵士只拿19分，也讓前3節結束，獨行俠反以77比72超前；打到末節，獨行俠一度領先到8分，但爵士也靠米契爾帶起8比0攻勢追平比數。

布朗生最後2分03秒的三分球，獨行俠97比94領先，戈貝爾最後35.9秒籃下放進兩分，爵士雖守下東契奇的進攻，康利卻在最後5秒走步，只好把布朗生送上罰球線，結果他兩罰中1，爵士最後一擊交給波達諾維奇三分球出手沒進落幕。

除了東契奇與布朗生的精采表現，丁維迪也幫獨行俠替補拿下19分，芬利史密斯18分；爵士以米契爾23分最高，波達諾維奇19分，克拉克生15分。如此一來首輪僅剩灰狼與灰熊系列戰還沒分出高低，其它7個系列戰結果都已經全部出爐。