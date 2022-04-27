籃網出局的隔日，美媒ESPN名嘴史蒂芬史密斯（Stephen A. Smith）表示他一向都支持他的黑人兄弟，但他今天不能放過厄文（Kyrie Irving）。史密斯說：「你有看到厄文很痛苦？你有看到他因為被橫掃出局而悲傷？完全沒有，他在球場上微笑，跟他的塞爾提克前隊友嘻嘻哈哈，他還在記者會上泰然自若，因為他馬上可以放更多假了，我算算他的下一場比賽是在6個月後。」

史密斯最不能忍受的就是厄文的曠職，「我報導體育很久了，大家知道我一向都支持黑人兄弟領取高薪，我不想講成他不配領這些錢，但我必須清楚告訴美國、中國和全世界在看球的人，厄文有票房號召力，他值得那些薪水，但他必須來工作！如果厄文在例行賽有照常上陣，籃網今天還會這樣？」

厄文在賽後記者會提到，他將與杜蘭特（Kevin Durant）、老闆蔡崇信、總管馬克斯（Sean Marks）共同規劃球隊下一步。史密斯奚落他說：「你得先證明自己夠格跟那些人共處一室參與球隊的未來計畫，你平常不是應該就要按時來工作？事實上整個籃網球團反而還得遷就厄文，天天設想他不在的情況。」

史密斯同時指責杜蘭特太縱容厄文，即使杜蘭特還在乎比賽勝負也很認真打球，但若杜蘭特一力袒護厄文，那杜蘭特就不算真正在幫助這支球隊，「他不讓厄文走，就相當於把整支球隊都銬住了。」