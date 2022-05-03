藝人譚艾珍之女、身兼作家與演員身分的女星歐陽靖，2020年日籍攝影師RK結婚，同年3月懷孕並返台待產，但兩人因防疫觀念相左，讓她最終獨自在台灣生下兒子「新醬」，至今RK都沒來台灣探視過母子，歐陽靖也坦言夫妻情已回不去了，如今跟孩子以及母親移居台南，展開新生活，而經常在社群分享育兒日常的她，日前曬出2歲兒子崩潰躺地的照片，引來負面批評聲浪，其中曾批評她「賣慘」的F罩杯網紅國文老師Q塔，則在2天後態度大轉彎，吐露「突然覺得她好辛苦」。

歐陽靖分享兒子新醬崩潰躺地照，很多家長網友看了心有戚戚焉，但也意外惹戰火，女星蔡沐妍先是痛批「自私放任」，連「最兇國文老師」Q塔都發聲，表示雖然自己不是媽媽但懂什麼是禮儀，透露看了兩個名人媽媽互戰，「看到其中一位媽媽出來賣慘而白眼無限」，直言很多環境不好的媽媽也能把孩子教得很好，而放任小孩躺地叫做沒家教。

「最兇國文老師」Q塔曾吐露看兩方論戰，其中一人賣慘讓她翻白眼。(翻攝自Q塔 Queenta臉書)

Q塔更說：「就是有一堆恐龍小孩，在公共場合奔跑、大哭、吼叫嬉鬧、亂躺，然後爸媽還不阻止，才讓我們這些人不敢生小孩好嗎？」，而歐陽靖竟面對連番砲火，也正面迎擊，表示：「批評我的都是些條件比我好的人，唯一不如我的只有粉絲數，那我是不是可以把粉絲數分給妳們就皆大歡喜了？」。

如今雙方互轟已2天過去，Q塔態度似乎不同了，表示：「突然覺得她好辛苦，我其實一點都不討厭她或她的媽媽，就是針對教育理念大家各有想法，不過她的粉絲倒是很愛幫她樹敵，連婚姻也是被粉絲破壞的，有這種粉絲真的還不如不要」，還強調拜託這些人別追蹤她，「我不業配開團，也很少發文，更別說是經營了，粉專就是我看不慣某些事情，拿來寫點東西的」。