美國工業原料製造商杜邦3日公布首季淨利年跌0.2％至4.2億美元，儘管已調漲產品價格，仍未能抵銷原料和運費上升的影響。

執行長Ed Breen指中國疫情等因素令供應鏈持續緊張，將拖累第二季業績表現，股價盤前下跌近3％報64美元。