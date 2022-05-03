杜邦調漲產品價格 首季淨利仍下跌 22:212022/05/03 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國工業原料製造商杜邦3日公布首季淨利年跌0.2％至4.2億美元，儘管已調漲產品價格，仍未能抵銷原料和運費上升的影響。 執行長Ed Breen指中國疫情等因素令供應鏈持續緊張，將拖累第二季業績表現，股價盤前下跌近3％報64美元。 波克夏股東會回歸實體 第一季淨利下滑逾五成 上海商銀發布財報 Q1每股賺0.81元 #杜邦 #調漲 #產品價格 #淨利 #首季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 昇佳 Q1每股賺6.93元優預期 04:102022/05/03 證券．權證 陸2021年保險業淨利潤衰退3成 09:582022/05/01 財經 5月盤價 唐榮降華新升 04:102022/04/30 證券．權證 疫情重創 大陸房市低迷 國鐵虧損加大 04:102022/05/02 產業財經 德微自動化產能加持 出貨看增 04:102022/05/03 證券．權證 利多簇擁 超豐Q2平穩向上 04:102022/05/03 證券．權證 《類股》漲聲響起 造紙股紅光滿面 12:392022/05/03 財經 撐不住！好市多衛生紙即日起漲價 漲幅近9％ 16:172022/05/03 財經 西進水泥廠 今年拚倒吃甘蔗 04:102022/05/03 證券．權證 《通信網路》組織轉型成效漸顯 中華電首季每股盈餘1.16元 15:402022/05/03 財經 衛生紙最敏感 業者暫按兵不動 04:102022/05/03 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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