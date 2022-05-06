黃姵嘉和媽媽感情甚篤。（拾光創藝所提供）

女星黃姵嘉出道14年，代表作從《寶米恰恰》、《出境事務所》、《台北歌手》、《彼岸之嫁》一直到近期的《我的婆婆怎麼那麼可愛》，靈動又真摯的演技讓她戲約不斷。從影10多年的黃姵嘉直到近期才首接保養品的代言工作，讓她開心直呼母親節終於可以驕傲送上自己代言的產品，更要媽媽以後的保養問題都交給她。

黃姵嘉雖然16歲就出道，外型可愛又甜美的她卻一直到今年才有保養品廠商來合作，也讓週遭的演員朋友都覺得不可思議，黃姵嘉解釋道：「因為自己的膚質敏感又乾燥常常擦了不同品牌的保養品後都會產生過敏，一直到用了現在自己代言的這款產品後才放心代言，畢竟要推薦給社會大眾的用品，總是希望多多謹慎才好。」

今年新戲再次換上高中制服，凍齡的狀態也讓同劇男演員張耀仁對戲時不禁誇讚擁有盛世美顏，黃姵嘉笑稱：「他一誇講後，我就終於遇到適合我的保養品代言了。」首次代言的黃姵嘉也親自為產品設計瓶身概念，融入自己的兩隻愛貓與露營的元素，讓今年母親節可以為媽媽獻上自己的另類代表作。