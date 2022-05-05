智慧型手機需求疲弱，且大陸華東地區封城影響產業供應鏈，大立光(3008)自結4月合併營收為31.28億元，月減16.73%，大立光表示，5月拉貨動能看起來跟4月差不多。

大陸新冠肺炎疫情大爆發，各大城市陸續封城停工，讓智慧型手機市場需求急凍，大立光4月合併營收為31.28億元，月減16.73%，年減7.69%，累計前4月合併營收為132.6億元，年減12.81%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品占大立光4月合併營收比重10%到20%，10M以上產品占40%到50%，8M產品占營收比重0%到10%，其他產品約占30%到40%。

大立光執行長林恩平表示，今年供應鏈順暢還是不好，有些是地域性，如：大陸封城，有些料配比不順利，第2季產能利用率及產品組合與第1季差不多。

在新產品方面，林恩平表示，今年高階機種蠻多的，8P機種有變多，潛望鏡頭也有升級，只是今年量不會太大，明年才會大量，解決原本視為物理特性鏡頭flare(雜訊光)問題的技術今年應該也有客戶導入，最快明年會採用，不過現在需求很弱，大家對高階產品賣得好信心還是不高。

在新廠部分，林恩平指出，明年年中會有第1個廠房落成，並有設備進駐，如果設備都順利進來，下半年會有貢獻，新廠生產產品已有規劃，新產能將提供不同的客戶使用。