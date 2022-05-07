往年母親節假期都是餐廳業者賺進一波業績高峰的節日，今年卻因為台灣新冠肺炎疫情失控，業績大減，台南市從知名大型連鎖餐廳或飯店餐廳，業者坦言受疫情影響減少3到4成，雖有民眾改以外帶方式取代內用，仍補不住虧損業績。

全台疫情確診數字每天創紀錄，台灣走向與病毒共存，民眾卻明顯怕染疫，適逢母親節，往年話題都是「請媽媽去哪吃大餐」，餐廳業者爭相推出母親節大餐攬客。台南市餐廳業者今年的母親節大餐卻業績慘淡，平均掉3到4成，外帶雖有增加，無法彌補內用失去的虧損。

台南市餐廳往年母親節業績可達9成以上，去年母親節全台疫情嚴峻但尚未升3級，各家餐廳業績平平，今年雖未升級，疫情卻早已失控，很多民眾直接不來，訂餐桌數大減。

今年母親節假期各家餐廳仍都有母親節大餐促銷價，但受疫情影響，台南晶英酒店餐廳訂位僅6成，不少改以外帶，東東餐飲集團與台南大飯店訂桌數皆為7成，業者只能作好防疫、拉開桌距，配合外帶，彌補虧損。

業者表示，台灣正值防疫政策走向共存的過度時期，民眾每天看著確診數狂飆仍心驚膽跳，自動減少外出，大家都盼早日達到疫情穩定，民生經濟能正常發展。