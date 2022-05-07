黃小柔（左）跟老公王睿帶小孩到老屋用餐。（TVBS提供）

黃小柔（左）跟Vicky對老屋讚不絕口。（TVBS提供）

TVBS獨資原創實境節目《來吧！營業中》本周播出第8集，為了迎接母親節，「老屋」量身打造出「母親節特餐」，犒賞平常辛苦的媽媽們。還特別派出「孩子王」吳映潔跟顏佑庭，陪小孩玩耍，讓媽媽們能好好享受母親節大餐。

屈中恆跟老婆Vicky帶著女兒，黃小柔跟老公王睿帶著兒女一同前來老屋用餐，平時照顧小孩很需要放鬆的黃小柔跟Vicky，一到餐廳就透露剛剛在來餐廳的路上快崩潰，迫不及待地說：「不然先上酒好了。」Vicky首次看到炎亞綸本人，立刻少女心噴發說：「看到你本人我好開心。」

為了能讓媽媽們放鬆，「孩子王」吳映潔跟顏佑庭，陪著現場的小孩們畫畫、玩遊戲，炎亞綸也閒不下來，首次挑戰「洗奶瓶」，一旁的吳映潔看到笑他：「炎亞綸洗奶瓶是奇蹟。」這次老屋「母親節特餐」，高規格的服務讓Vicky跟黃小柔說：「好想每集都來。」一旁姚元浩聽了也很欣慰，覺得這是「老屋」的驕傲。店長庹宗康也提醒大家，有時間有機會，一定要抱抱媽媽跟老婆，感謝她們為家庭的付出。

《來吧！營業中》每周六晚8點在TVBS 42歡樂台以及TVBS精采台、10點於台視頻道播出；Netflix則每周上架新集數。