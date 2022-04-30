顏佑庭這兩周負責「拉花」。（TVBS提供）

炎亞綸在TVBS實境節目《來吧！營業中》中1人當3人用，讓高EQ的他瀕臨崩潰邊緣，因發生「出餐順序混亂」事件，更讓他壓力爆表，忍不住落淚，預告一出，粉絲紛紛留言安慰他「你已經很棒了」、「炎P的外場服務真的很值得學習」，連炎亞綸看了預告，都到底下留言虧自己：「哭屁哭啊！」

「老屋」正式營業，開放民眾到現場用餐，炎亞綸在內外場來回奔波，情緒陷入焦慮，庹宗康還拿出「店長金句」安撫他：「情緒放心裡。」對餐廳品質要求高的炎亞綸，一度跟「廢話兄弟」楊銘威意見分歧，一個人默默走到餐廳的角落緩和情緒。

而負責拉花的顏佑庭，本周將迎接「工讀生生存戰」最終結果，挑戰5位客人拿出手機幫咖啡拍照，顏佑庭的父母也當神秘嘉賓來為他加油打氣。原本跟顏佑庭一起處理酒水的炎亞綸，也扛下一切說：「你只要負責『拉花』，其他通通我來。」顏佑庭、鬼鬼2位工讀生生存戰「去留」結果，也在本周公開。

「老屋」首日營業結束，大家求好心切情緒都很滿，店長庹宗康事後也召開檢討會議，他讚賞大家的想法都是正確的，藉由這次的經驗學習下次怎麼改進，也用自身開餐廳經驗跟大家分享：「都要操作後才會知道問題。」《來吧！營業中》每周六晚8點在TVBS 42頻道、TVBS精采台播出、10點於台視頻道播出。