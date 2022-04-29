味全龍29日以1比9不敵中信兄弟，中斷近期5連勝，龍隊捕手吉力吉撈・鞏冠不滿主審好球帶遭驅逐出場，賽後總教練葉君璋透露，主要是此役自家投手有許多球不受主審青睞，讓他有些情緒。

打完前4局龍隊以0比1落後，但此役勝負關鍵出現在5局上，龍隊外野手邱辰、龍德力失誤讓對手一口氣攻下6分，讓兄弟一口氣拉開到7分領先。

沒想到下半局龍隊首位上場打擊的吉力吉撈疑似不滿主審好球帶，2好球時總教練葉君璋上場安撫，最後他擊出三壘強勁飛球遭到接殺，退場時朝主審彭楚雲左手一比，口中碎念，立刻遭驅逐出場，龍隊之後換上蔣少宏接替蹲捕。

賽後葉總表示，吉力吉撈覺得投手有很多投得不錯的球沒被判好球，加上兄弟該局攻下6分，「在這情況下捕手確實會有些情緒，我不希望影響到後面打擊所以上前安撫。」

不過葉總安撫無效，吉力吉撈最終仍是遭到驅逐出場，成為本季第7位領到驅逐出場罰單的人，葉君璋說：「當投手投得好時當然希望能得到裁判青睞，但裁判不想撿時，就常常會影響到比賽結果。」

而今天天母球場颳起強風，也讓飛球判斷變得更加困難，葉總認為，邱辰跟龍德力的那兩球真的不好接，「這不是找藉口，老實講今天風真的滿大的，他們兩個比較少比賽，尤其龍德力今天第一次在這裡比賽。」

今天龍德力原本是先發鎮守左外野，比賽中移防游擊，之後是否會讓他固定守位？葉君璋表示會再觀察，「但至少看得出來他內野守得還不錯。」