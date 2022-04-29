味全龍近期受到疫情影響，部分球員無法出賽，需從二軍緊急拉人上來，林孝程把握住機會，27日先發擔任開路先鋒3打數1安2打另獲得2保送，不過回到一軍要學的首件事卻不是與棒球相關，「要先學習一下，很怕沒辦法跟上一軍的慶祝梗。」

龍隊日前陣中有6名隊職員快篩呈陽性，先預防性匡列11人，昨天賽前兩隊出賽名單中，龍隊不見郭天信、張政禹及劉時豪，3人也不在一、二軍異動中，代表是被放進「疫情隔離名單」，替補的3人為羅國華、趙璟榮及林孝程。

因突發狀況上一軍支援，林孝程就被排進先發打線，昨天擔任開路先鋒、守中外野，他3打數1安打另有2次保送，貢獻1打點、2得分，好表現也獲得總教練葉君璋稱讚。

林孝程表示，上次下二軍時教練就有提醒要隨時做好準備，因此收到通知要上一軍時不會感到緊張，這段時間在二軍除了利用比賽維持手感外，自己也再要求提升擊球率。

緊急收到通知下場比賽不會緊張，但有一事讓他十分擔心，林孝程笑著說：「很怕沒辦法跟上一軍上壘時的慶祝梗。」龍隊近期只要有人安打上壘，都會有慶祝動作，由拿莫・伊漾擔任發起人，決定當天比賽的慶祝動作。

林孝程透露，昨天賽前球員間的群組上傳來影片，原本以為是情蒐影片，沒想到是上壘要做的動作影片，「我還問拿莫是上壘都要做還是怎樣？他說只要打安打後才要。」至於今天是否又有新招？林孝程笑著說：「對！今天是比較律動性的，請大家拭目以待。」