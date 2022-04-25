一名男網友近期搬出老家獨立生活，但母親以極端方式情緒勒索，逼迫他回家，或狂傳訊息與打電話，以死相逼，讓他不知道該如何處理。文章曝光後，不少網友建議不要與母親硬碰硬比較好。

這名30多歲的男網友在臉書社團《爆廢公社》發文，曝光與母親的多張對話紀錄，稱母親為了要他回家探望，使出奪命連環call之外，電話那頭總是暴怒與吼叫，他不接電話時，母親則揚言要去把他逐出戶籍，或是以死相逼，要他回家收屍。

男網友說，母親年約60歲，在家過退休生活，每月也都有給予母親生活費，他近期搬出家中獨立，母親卻用極端方式逼他接電話，父親與弟弟也苦無對策，讓他崩潰表示自己只是想過正常生活，「這樣的溝通很痛苦，有網友有相同經驗給予建議嗎？」

男網友曝光與母親的對話紀錄。（翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

男網友嘗試與母親解釋，但母親聽不進去，仍以極端方式強迫男網友。（翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

文章曝光在網路上後，許多網友看完後紛紛回應，「這不是情緒勒索了！妳母親應該是病了希望能盡快就醫！再繼續下去生活會過得很累」、「我不認同媽媽的行為，但是看到對話紀錄我覺得，她沒有辦法克制自己」；也有網友建議原PO不要與母親硬碰硬，待對方情緒緩和後，再嘗試溝通，會比較容易被接受。

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