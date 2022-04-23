炎亞綸一人當三人用。（TVBS提供）

「老屋」正式營業 ，店長庹宗康（左）以嚴肅態度面對。(TVBS提供）

吳映潔的甜點老師到老屋捧場。（TVBS提供）

TVBS 、台視實境節目《來吧！營業中》今（23日）將播出第6集，「老屋」正式營業，開放觀眾到現場用餐。本周兩位工讀生的生存戰即將展開，鬼鬼（吳映潔）跟顏佑庭分別去拜師學藝，兩位用最謹慎的態度面對。原本對甜點頗有信心的吳映潔，卻因為食材比例頻頻失誤，讓她相當自責。

試營運時，吳映潔做的「香蕉巧克力泡芙」大受好評，原本對甜點滿上手的她，這次卻頻頻失誤，在手忙腳亂的同時，炎亞綸告訴她說：「你的老師來了！」讓吳映潔備感壓力。而吳映潔為了不讓老師丟臉，拼命的調整食材比例，雖然一直失敗，讓她有點氣餒，但她不斷的幫自己打氣，希望給客人帶來最美味的甜點。

顏佑庭拜師學拉花，並需要完成任務「讓客人拿起手機拍照」，但備料期間，顏佑庭的「樹懶反應」，讓一起處理酒水的炎亞綸忍不住深吸一口氣對著顏佑庭說：「你都不講，我怎麼會知道問題在哪？」庹宗康也叮嚀「把自己的事做好」。

一人當三人用的炎亞綸，除了要當服務生還要主控出餐速度，面對吳映潔的來自法國的甜點老師，語言能力大爆發，以流暢的英文對話介紹餐點，讓當天的實習生All in 5的團員在一旁看了發出崇拜的眼神。

錄影當天氣候不佳，但粉絲的熱情讓6位成員們鬆了一口氣，也很感動。店長庹宗康謙虛地說：「畢竟老屋不是米其林餐廳，但大家團結一心，希望真誠的態度和努力能讓人感受到。」對於其他五位，庹宗康也表示：「他們都不是我的員工，他們是我的夥伴，所以做所有的事都要『一起』，我們一起淋雨、一起討論所有的事情，我們是一個Team，這是最大的精神所在。

《來吧！營業中》每周六晚8點在TVBS歡樂台以及TVBS精采台、10點於台視播出。