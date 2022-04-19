炎亞綸曾發表地震成因及預測判斷言論而被封為「地質學家」、「炎P炎教授」，在社群與粉絲互動熱絡不陌生。炎亞綸今(19日)在臉書分享他的「食量傳說」，上傳一張早餐店美食打包明細，上面列有卡啦雞腿捲餅、QQ地瓜球等多項食物及3杯飲料，令網友驚呼：「是在普渡嗎？」。

身材精實的炎亞綸今(19日)在臉書PO出早午餐購買明細，可見清單上洋洋灑灑列出一大排美食：「卡啦雞腿(墨)、QQ地瓜球、鮪魚蛋餅、熱狗、美式咖啡(大、熱)、紅茶(特大、冰、無糖)、蔥抓餅、奶茶(大、冰、五分糖)、奶油吐司」，幾乎像是三人份的早餐，揭露自己是個大胃王的事實。

炎亞綸寫道：「據各方鄉野傳說(導演、製作人、同事、朋友、攝影組、燈光組），我是藝人裡最會吃的，應該還好吧？很多人應該還是以為我吸吸空氣就飽了吧」，甚至還表示，自己是眾多藝人當中最會吃的一個。釣出鬼鬼吳映潔回應說：「你真的吃很多我都跟你一起吃哈哈哈哈」，主播張齡予問：「你一天只吃一餐嗎？」，炎亞綸回答：「兩餐」，張齡予說：「那很少啦~」，李易說：「等我的早餐店開啦！給你隨便點」。

貼文上傳3小時獲1.6萬網友按讚，大批粉絲留言：「這是在普渡吧？」、「太厲害了」、「我不相信」、「到底吃去哪裡了」、「飲料有三杯耶」、「為什麼身材還可以那麼好」，全都被炎亞綸驚人的食量震懾，炎亞綸則表示若工作需要還是會控制飲食。