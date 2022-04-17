國內疫情升溫，單日確診破千例，全台約4萬人被匡列居家隔離，一名民眾表示，15日收到隔離通知後便申請送餐服務，但16日收到的早餐讓他傻眼，是蔥油餅加蛋配保久乳，大呼「小孩吃這麼油，是想把人給搞到拉肚子嗎？」卻反遭大批網友酸爆「這不是很正常的早餐嗎」、「所以早餐應該吃什麼？」

這名網友被匡列隔離，抱怨送來的早餐是蔥油餅太油了，小孩吃了可能會拉肚子。(翻攝自爆怨公社)

一名新竹網友在臉書《爆怨公社》發文，指出15日收到隔離通知後當天就申請送餐服務，但隔天早餐送來蔥油餅加蛋配保久乳，讓他很不滿意，抱怨讓小孩子一大早吃這樣是想把人給搞到拉肚子嗎？家中國小跟幼稚園的小朋友早餐從沒吃過這麼油的餐點配牛奶，「難道準備餐點的人都這樣給孩子吃的嗎？」

文一PO出後引起網友熱議，留言一面倒狂轟原PO：「我小時候常這樣吃，現在長大也很正常啊…哪裡有問題了」、「真的很可惡！應該要配奶茶」、「彰化人：我早餐都吃控肉飯怎辦」、「所以早餐應該要吃什麼」、「我早餐都吃炒麵配控肉飯，超讚」，還有不少家長表示，「「我家小孩今天就吃這樣」、「蔥抓餅+蛋+巧克力或果汁保久乳，我小學兒子很愛」。

也有人緩頰，覺得原PO是希望小孩早餐吃清淡一點，但現在是非常時期也沒辦法，只能多忍一忍，「應該是統一配送沒得選擇，疫情起來太快，週邊配套沒辦法周全，忍耐著吃吧」。