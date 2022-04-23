今年第四批20萬劑莫德納晚間抵台，由於先前食藥署已經通過開放兒童打半劑量的莫德納，因此這批疫苗進來以後，應該也能讓6至11歲兒童接種。而本次疫苗效期至7月29日。

中央流行疫情指揮中心表示，今年第四批採購莫德納疫苗20.04萬劑，於今日晚間抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供新冠肺炎疫苗接種計畫所列實施對象接種。本批效期至2022年7月29日。

指揮中心說明，已於2021年7月22日與美國莫德納公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，目前共有434.19萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑、第三批2月27日122.46萬劑及本批20.04萬劑。

而先前食藥署也已經核准「6至11歲的兒童」接種莫德納疫苗，用法為施打兩劑，用量則是成人的半劑量（每劑0.25毫升，含50微克的mRNA），另兩劑施打間隔28天。