許多人到早餐店消費時都會買荷包蛋享用，沒想到一名網友付錢時才被告知，點半熟蛋要比全熟多收5元，原因竟是「半熟蛋要顧」所以費用比較高，老闆的說法讓原Po相當傻眼，直呼根本是坐地起價。

該名網友在臉書社團爆廢公社發文指出，早上到早餐店買漢堡蛋半熟，明明店內標價是35元，但老闆娘卻收40元，全熟則是維持35元，這讓原Po感到相當困惑。

原Po詢問店家後，老闆娘竟然表示，「因為半熟蛋要顧太麻煩，所以多收5元」不僅如此，老闆娘甚至還說，現在很多早餐店加蛋都要另外再付10元、15元，35、40元含蛋價格已經很便宜。

種種狀況讓原Po感到相當錯愕，「我買你們製作好的食物，本來就有包含你們的食材跟所有人力成本，這樣根本是坐地起價，真的是史上遇到最瞎的事情，做生意因為要顧食材而加價真的另我大開眼界，請問各位有遇過這種事嗎？還是真的是我見識淺薄了。」

文章一出引起網友們熱烈討論，許多人認為，店家錯在沒有提前告知，「如果價錢會不同，要先說呀，要特別顧？是在顧小孩喔」、「錯就錯在老闆沒事先告知吧，不然半熟我是覺得貴有貴的道理」、「這不是加錢的問題，是沒有事先告知的問題，買賣大家心甘情願，沒有事先說明就加錢等於騙。」