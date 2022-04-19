25歲南韓女星金世正近期與男星安孝燮主演夯劇《社內相親》爆紅，人氣水漲船高直線上升，近日她陸續在IG上釋出替代言服飾品牌所拍攝的春夏畫報，一套粉紫色織紋套裝造型下，只見金世正坐在沙發上側身一扭，銷魂S曲線立現；她今(19日)又公開一組仙氣新照，舉手投足都展現性感韻味，一彎腰還意外洩出難得見光的超兇事業線，讓網友全被電暈。

金世正近日為服飾品牌拍攝畫報，展現數套職場上班穿搭，這也正是她在《社內相親》劇中的招牌風格，在劇裡就曾多次穿上該品牌服裝出鏡；只見她穿上一套粉紫色織紋套裝，復古扣上衣搭配包臀貼身短裙，一手斜倚在沙發上自然扭出身形S曲線，撩人姿態難怪讓社長難以抵抗。

金世正還展現另一套短袖外套西裝褲裝，用腰帶束出腰線拉長身形比例，秀出職場幹練風格；改搭七分袖西裝時則將袖子挽起來，凸顯工作模式中認真盡責的態度；若偶爾想來點甜美風打扮，各種氣質裝扮吸睛穿搭讓人看不膩。

金世正今(19日)又在IG分享多張最新美照，畫面中她穿著白色背心在花園裡漫步，輕輕擺動紫色裙擺仙氣爆棚，但甜美飄逸造型遮不住傲人身材，一轉身不僅展現出小蠻腰，豐滿上圍和曼妙S曲線更同時洩出，難得見光的超兇事業線電力超強，搭配絕美顏值讓看到的人都眼冒愛心。

金世正穿著白色背心在花園裡漫步，難得見光的事業線電力超強。（圖／取自金世正IG）

美照一出網友們暴動嗨喊：「世正瘦了好多啊」、「身材真的太好了」、「隱藏的性感女神」，就連過去同為限定女團I.O.I的隊友「磪有情」也直呼：「瘋了，太漂亮了」、「是人魚公主啊」。金世正在《社內相親》劇中飾演食品研究員申夏莉，和許多人一樣都是天天上班打卡的小資女，但被她詮釋的職場女孩漂亮出新高度，贏得多金帥氣社長的青睞也更具說服力。