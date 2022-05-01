苗栗縣公館鄉福基中藥行，因年久失修、破敗不堪，縣政府文化觀光局向文化部爭取補助，並由當地青農陳淑慧等人協助修復，近日完成修復福基114號老屋「宜移生活適物所」，盼能讓老屋再生，成為地方亮點之一。

苗縣府文觀局指出，苗栗縣內有許多古老建物，當中不少是具文化資產保存價值的「潛力股」，但老屋往往面臨產權複雜、維護不易等問題。

因此文化部自107年委託縣市政府代辦老建築保存再生計畫，補助民眾修繕民國60年以前興建完成，並具歷史、文化、藝術價值及再生潛力的私有老建築物。

近日完成修復的福基114號老屋「宜移生活適物所」，即為該計畫的成果展現，透過官方民間合力，為老屋注入新生命。

福基114號老屋「宜移生活適物所」前身為福基中藥行，因年久失修，本來破落髒亂的佇在舊街上，2019年由志工多次合力打掃整理，於年底先將屋頂修復完成，2020年設計師及木工師傅陸續加入修建行列。

公館福基地區是苗栗縣重要的農業區域，完工後的福基114號老屋「宜移生活適物所」將作為作物健康中心，除不定期邀請土壤、植物醫學、園藝、生物機電等專家開辦各類工作坊及講座。

還希望協助有機和友善耕作的農友和喜愛拈花惹草的訪客，提供各項植物栽培的知識與要領，並推薦各類有機適用的農業資材資訊，如有需要，老屋也接受預約開放給各界做為講座場地之用。

文化觀光局長林彥甫表示，文資法已有規範興建逾50年以上之公有建物處分前應先由主管機關進行文化資產價值評估，唯私有老建築因不受文資法規範，希望藉由文化部此次專案補助，一同探討如何才能有效利用修復後的空間，達到再現群眾記憶的目標。