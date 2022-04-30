自從各式的自動系家電在台灣開始流行後，網路就開始談論「婚姻必備三寶」，包括上周介紹過的掃地機器人、潮溼台灣必備的烘衣機，以及此次介紹的洗碗機，以目前市面上的洗碗機也分了不少類型，像櫥下嵌入式、獨立型或桌上型等，不過當中特別是櫥下嵌入式或獨立型的，不少都是220V的機種，對於家中並無220V插頭的消費者來說也是一個考量，因此近年也有不少品牌開始引進110V的機型進台灣，此次就來介紹2022年目前推出擁有110V洗碗機的新品，以及更省空間的桌上型洗碗機。

伊萊克斯帶來了全新極淨呵護洗碗機全系列共10款機款，定價3萬4900元起。（伊萊克斯提供）

伊萊克斯的極淨呵護全嵌式洗碗機系列，指定型號搭載細緻餐具保護設計及獨家餐具抽屜，更能方便靈活及安全使用。（粘耿豪攝）

伊萊克斯表示台灣自2020年4萬台的年銷量，在2021年就有大幅度成長、估計共銷上6萬台左右，當中有一半都是獨立式機型，而為了消費者的便利性著想，因此今年就帶來了全新110V極淨呵護洗碗機全系列共10款機款，當中包含衛星環形水臂、專區加強、細緻餐具保護設計、自然風乾、智潔設定、可調式上碗籃等特色，強調其搭載的環形噴水臂、搭配強大水壓以及專區加強，能帶來比手洗更乾淨，但同時也更省水70%的特色，還有高溫殺菌洗程以訴求去除碗盤上99.99%的細菌及病毒，清洗後更會自動採自然風乾科技，不怕裡頭有霉味，預計今年目標可達台灣整體洗碗機10%的市占。

Panasonic全新的「愛妻1號自動洗碗機」，時尚小巧的純白設計搭配智慧觸控式面板，免重新裝潢，放在桌上或水槽旁即可，安裝或使用都更方便。（石欣蒨攝）

Panasonic全新的「愛妻1號自動洗碗機」，定價2萬1900元。（Panasonic提供）

而不想重新裝潢或家裡空間不夠的話，則能考慮Panasonic「愛妻1號自動洗碗機」，只需放在流理台上或洗手台旁，連接水管、插上一般110V電壓的插頭即能使用，只要把食物殘渣倒掉，即能放進機中，以80°C高溫、搭配 360°高壓噴射水柱洗淨，一般洗碗機專用的洗劑都能使用，也同樣搭配軟化使用避免水垢堵塞，最後透過獨立熱循環將碗盤徹底烘乾，經SGS測試有效除菌99.99%，機中能放置6人份的餐具，甚至鍋子也能放進其中，可是小巧又實用的機種，比起一般大型洗碗機價格更是親民。

LG QuadWash Steam四方洗蒸氣洗碗機，獨家首創TrueSteam蒸氣潔亮科技，能以高溫100°C蒸氣及80°C高溫熱水，「先蒸後洗」解決餐具上的油膩髒汙及細菌。（LG提供）

LG QuadWash Steam四方洗蒸氣洗碗機推出兩種規格，上觸控面版搭載自動開門烘乾技術，快速排濕加強烘乾效果，定價6萬9900元、前觸控面版為5萬9900元。（LG提供）

另外LG也因估計了2021年整體洗碗機市場進口量達到27%成長，所以在今年1月首次引進了「QuadWashT Steam四方洗蒸氣洗碗機」，其擁有獨家TrueSteam蒸氣潔亮科技，能以高溫100°C蒸氣及80°C高溫熱水，「先蒸後洗」解決餐具上的油膩髒汙及細菌，加上QuadWash超廣角螺旋洗臂，無死角全面清潔，全三層、14人份的大容量餐籃架也不怕洗不乾淨，上觸控面版的高階機種也搭載自動開門烘乾技術，以快速排溼加強烘乾效果，而且雖然同樣是大份量的，卻是同樣只要110V的電壓即能安裝，對消費者來說更為方便。

Bertazzoni 博塔隆尼現推出母親節優惠，全系列不限品項享一件95折、兩件9折優惠，滿2萬元起即享指定滿額禮。（嘉儀企業提供）

擁有140年歷史的義大利廚電藝術家「Bertazzoni 博塔隆尼」首度登台，更引進了半崁式及獨立式兩款全新洗碗機，定價4萬6000元。（嘉儀企業提供）

至於代理Miele洗碗機品牌的嘉儀企業就表示，以Miele洗碗機整體業績，對比去年同期也成長了50%，消費者會特別選購擁有中式碗籃及自動開門烘乾等功能型號，而同時也在今年引進了世界上最古老家族經營的廚電品牌之一、擁有140年歷史的義大利廚電藝術家「Bertazzoni 博塔隆尼」首度登台，推出「傳承系列」、「現代系列」與「專業系列」等三大廚電系列，包括蒸烤箱、電烤箱、瓦斯爐、感應爐與洗碗機等新品，而像此次要介紹的洗碗機也推出了半崁式及獨立式兩款選擇，對於本來就有220V插頭的消費者來說，也是另一新選擇。