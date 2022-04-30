新北市111學年度國中與幼兒園教師甄選開跑，本次國小與幼兒園缺額1006名、國中教師缺額119名，缺額數為歷年來最多，4月29日起開放報名。

教育局表示，新北市教師甄試開缺數向來為全台之冠，因110學年度疫情未辦理國中小暨幼兒園教師甄選，為維護教學品質，111學年度依各校師資需求，共開缺1125名。

國小暨幼兒園教師甄選部分，初試報名時間為4月29日至5月3 日截止，並於5月29日備妥應試文件準時應考。錄取名單將於6月2日下午9時公告。另外複試於6月19日採現場親自或委託報名與資格審查，於6月26日舉行考試，複試成績將於6月27日公告，並於6月29日公告錄取名單。

國中部分，初試報名時間為4月29日至5月5日截止，並於6月11日備妥應試文件準時應考。錄取名單將於6月17日下午9時公告。另外複試於6月22日採現場親自或委託報名與資格審查，於7月2日舉行考試，複試成績將於7月4日公告，並於7月6日公告錄取名單。

因疫情狀況加劇，新北市教師甄試禁止陪考人陪考、禁止飲食，同時提醒考生進入考場，須準備應試通知單、身分證件、健康聲明切結書，以及出示符合接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，出示方式擇一：接種紀錄卡(小黃卡)、健保卡(有張貼疫苗接種日期)、 疫苗接種數位證明(衛生福利部「數位新冠病毒健康證明」)、健康存摺之疫苗接種紀錄(下載健保快易通APP，查詢健康存摺)，倘因故未接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，則需提供3日內抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗陰性證明，以保護考生及工作人員健康，若未能提出相關證明將不得應試。

新北市教育局特別提醒考生，考量疫情嚴峻，新北市將因應中央流行疫情指揮中心最新規定，滾動式調整教師甄試防疫規範。