小百合重返演唱會舞台，要用最美的歌聲呈現給大家。（粘耿豪攝）

「小百合」周玥綺暌違7年推出新專輯、即將舉辦演唱會，她首度吐露與前夫離婚15年來，身為一個單親媽媽的心路歷程，她獨力撫養一雙兒女長大，最大的心願就是看到兩個小孩成家立業。她也分享自己一路走來，努力兼顧事業與家庭，最大的挑戰是面對兩個孩子在成長過程中的叛逆期，最令她錯愕的是曾收到兒子的退學通知，以及被女兒控訴家暴。

小百合回憶當年和前夫分手時，沒有主動告知小孩，小孩也都滿早熟的，從來不問，「他們發現爸爸悄悄搬出去了，都心裡有數了」。她不在家時，哥哥會帶妹妹去吃飯，她一直覺得小孩滿懂事。不料兒子高一那年，突然不想去上學了，她收到學校寄來的退學通知才發現事態嚴重，「我只好去找校長、參加會議，懇請他們讓他繼續讀」；她也求助心理醫生，得知孩子拒學跟父母離婚有關係，讓她內心自責，想跟兒子懇談，但「他不講，只好讓時間來沉澱」。幸好兒子上大學後奮發圖強，發揮投球、靈敏度很高的專長，加入籃球校隊，讓她終於放心。

小百合自認是嚴母，因為女兒叛逆期比較長，所以管女兒比較嚴，看到女兒跟姊妹淘在公園群聚、講不好聽的話，曾計劃送女兒去私立學校住校，沒想到女兒去找爸爸傾訴，兩人不同調，讓母女關係更加緊張。

有一次小百合責備女兒，女兒頂嘴，她氣憤揮手打她，竟被女兒投訴家暴中心，讓她難過落淚，她說明，「我其實沒有很用力，打一二下」，也自認管教小孩，「當她犯大錯，不打她永遠不會記得」，但被列為追蹤對象，她反問女兒：「妳這麼點小事就可以打給家暴中心？」也重新思考什麼樣的教育方式才對。

她檢視自己「我都會去想我小時候是不是也跟我媽頂嘴，想想我們還滿像的，就將心比心」，並對女兒重申：「女兒一直覺得我比較疼哥哥，問我哥哥在美國生的，為什麼她不是，她覺得我重男輕女，其實真的沒有，手心手背都是肉。」重新修補親子關係。

如今她的兒子三十而立、是一名籃球教練，女兒也成為優秀的室內設計師，每年母親節都會買花、蛋糕或寫卡片送她，她滿心感動，卻總是說「不要浪費錢，我比較不重視節日」，要他們把錢存起來。

小百合歌聲優美，外貌保養得宜，今年除了推出新專輯，也正全力籌備即將於6月11日舉辦的「青春終不悔」演唱會，相信疫情在6月可望走下坡了，期待呈現歌迷最精彩的演出。至於自己是否還想談戀愛找個伴？她直言：「不會，這些年來一個人過好自由，什麼都自己做主。需要去醫院檢查時，女兒會陪我去。」也沒把話說死，「看看吧！我現在是覺得要找另一半，一定要很契合，因為忍讓可能是一時的，久了就不會忍讓了。」小百合周玥綺「青春終不悔」演唱會門票在年代售票系統與四大超商開賣。