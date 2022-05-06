【愛傳媒蔡詩萍專欄】「人間至情啊！」我寫下這句，由衷的感受，平靜的描述，卻是一對母女，在漫漫人生裡，極為緣份的際遇。有朋友傳來一段短片。

80歲女兒，柱著拐杖，步履艱辛的，去探望她母親，102歲的老人家，耳朵重聽，背脊佝僂，在孫兒輩攙扶下，亦柱著拐杖，於屋簷下迎接女兒。

不知女兒與母親各自的住所有多遠，但猜測起來，大概也不會是經常可以探視的距離。

無論如何，80歲的女兒，已經足稱老人家了，她102歲的母親，當然是人瑞級了，但「女兒探視母親」這主題，依舊是亙古以來，最動人的話題。是親情之間，兩代之間，永恆的主旋律。

一個人，要走到八十多，超高齡已堪稱耄耋老人了，如果，把她的一生，交疊進大歷史的環節中，我們很可以浩嘆的說，啊，她經歷了好多大時代的烽煙與激盪啊！

但在她母親的眼裡，她依舊「是她的女兒」，是那個她懷孕十個月，飽受孕期之苦，而仍小心翼翼，細心呵護的胎兒；是那個，她哺乳，她日夜照顧，她不能忍受她的啼哭她的挨餓的小嬰兒；是那個，她會為她的笑而牽引情緒的「女兒的母親」。

於是，當小女孩長大了，也有自己的人生悲苦與歡樂時，母親仍靜靜的站在一旁，笑盈盈的，以溫柔的等待，以堅毅的臂膀，以倚門靠柱的母親姿勢，讓女兒知道：無論妳在哪，我在，家就在！也無論妳多有成就，妳始終是我的女兒，唯有我，妳的母親，能擁抱妳，融化妳生命中的每一種焦慮與不安。因為我是妳母親啊！

於是，有一天，當女兒自己也老到做祖母，做外婆的年紀時，她多幸福啊，她的母親仍在！

仍在老屋裡，以度過養育兒女的堅毅，在過著她邁向一個世紀的人生，也許，她耳不聰了，目不明了，背脊彎了，牙齒脫了，但她的女兒來探望她時，她依舊讓自己像一個媽一樣的，拄著拐杖，站起身，也許，她會照照鏡子，用雞皮一般的顫抖指尖，撫順稀疏的枯髮，她會對著鏡裡的自己笑笑：啊，怎麼一瞬間就老成了這樣呢？算了，算了，自己的女兒嘛，不是客人，幹嘛還要打扮呢？

於是，她讓孫兒攙扶著，往屋外一步步走去了。

陽光如幟，映得地面的灰塵，彷彿電影蒙太奇效果似的，老媽媽顫巍巍的，推開了大門，像推開了一個世紀的簾幕，每一幕，都是故事，也都辛酸，辛酸處，同是兒女期盼的眼神母親昂然的挺立，於是，有了歲月堆砌出來的「我們這一家」的故事。

時光多快啊，母親站在屋簷下，望著女兒，從一歲舉步，牙牙學語，到有自己的玩伴，出門上學，外地工作，成了家，生了孩子，當了母親，再升格為祖母外婆，而今，她也八十了。

她今天來看妳。她是妳女兒。妳無論如何，要在屋簷下，等她，迎接她。她依舊是那個，妳記憶深處記得的，懷胎十個月，抱在妳懷裡捨不得放下的妳女兒。

102歲的母親，站在那。80歲的女兒，顫巍巍的，走向她。她是我母親，我多幸運啊，她還在，當地球的年輪又繞過一個世紀，她依舊在。我還能在她重聽的耳朵旁，叫她一聲：「媽，我來看您啦！」我是天下多麼幸福的女兒啊，我讓她哄我哄了八十年！

102歲的母親，站在那，她是一座橫阻風雨的，孩子的山了。80歲的女兒，迎向她，她永遠是母親最疼愛的女兒，母親在，她再老，都有撒嬌的特權！

僅以這篇看完短片的短文，獻給天下所有的母親，妳們是山，是海，是一年四季的輪遞，包容了孩子的一切。母親節快樂！

作者為知名作家

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