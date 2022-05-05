北投大地酒店餐廳降低來客承載量50％。（北投大地酒店提供）

北投大地酒店楓林客房。（北投大地酒店提供）

台北W飯店母親節限定西式單人套餐形象圖。（台北W飯店提供）

台北W飯店母親節限定水果帕芙洛娃。（台北W飯店提供）

疫情升溫，適逢母親節，飯店業者搶救業績，祭出新對策，北投大地酒店因應防疫，除了有餐點送至客房的住房專案外，館內3間餐廳來客數均降載至50％，每桌間距拉大至1.5公尺以上，多以包廂或梅花座的方式供餐。

即日起到5月31日期間，北投大地酒店貼心準備「食在FUN心」一泊二食住房專案，專案售價1萬2800元．可入住原價近1萬8000元的山景楓林客房，且為了讓旅客在旅程中放心渡假用餐，直接提供免加價的Room Service，由專人將晚間套餐直接送到房內享用。

許多人避免群聚，或是家人到外用餐，頂級飯店也強攻外帶服務，台北W飯店在W ON AIR線上市集「WAY TO GO袋我走」推出全新「Meal In The Box貪食盒」系列，售價僅228元起，輕鬆享用無負擔，亦不定期上架季節性菜色，不論是母親節中西式豪華套餐、節慶限定蛋糕，還是端午節暖心粽禮、館內餐廳的常態商品都可以線上採購。