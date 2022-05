北投大地酒店餐廳降低來客承載量50%。(北投大地酒店提供)

北投大地酒店楓林客房。(北投大地酒店提供)

台北W飯店母親節限定西式單人套餐形象圖。(台北W飯店提供)

台北W飯店母親節限定水果帕芙洛娃。(台北W飯店提供)

疫情升溫,適逢母親節,飯店業者搶救業績,祭出新對策,北投大地酒店因應防疫,除了有餐點送至客房的住房專案外,館內3間餐廳來客數均降載至50%,每桌間距拉大至1.5公尺以上,多以包廂或梅花座的方式供餐。

即日起到5月31日期間,北投大地酒店貼心準備「食在FUN心」一泊二食住房專案,專案售價1萬2800元.可入住原價近1萬8000元的山景楓林客房,且為了讓旅客在旅程中放心渡假用餐,直接提供免加價的Room Service,由專人將晚間套餐直接送到房內享用。

許多人避免群聚,或是家人到外用餐,頂級飯店也強攻外帶服務,台北W飯店在W ON AIR線上市集「WAY TO GO袋我走」推出全新「Meal In The Box貪食盒」系列,售價僅228元起,輕鬆享用無負擔,亦不定期上架季節性菜色,不論是母親節中西式豪華套餐、節慶限定蛋糕,還是端午節暖心粽禮、館內餐廳的常態商品都可以線上採購。