克寧銀養「全能3＋21」奶粉則添加三大熟齡精華加強身體保養。（雀巢提供）

母親節是台灣三大送禮節期，看準九成台灣人有鈣不足的麻煩，40歲以上熟齡婦女更有嚴重的缺鈣危機，芝麻「食尚」品牌-芝初，主打含鈣量為牛乳17倍，推出「高鈣黑芝麻粉」寵愛媽咪。食品巨擘雀巢旗下專為熟齡族設計的克寧銀養奶粉系列，推出全新「全能3＋21」奶粉幫助維持身體機能，全面呵護長輩們的健康。

知名營養師林俐岑表示，女性30歲起，就有鈣質流失的問題。年過50更會以垂直下降的情況，所以保鈣要從年輕做起。因為愈年輕存鈣，吸收能力愈好。食補勝於藥補，擅於廚藝的林俐岑建議，採用取得方便，含鈣量高的食品來補鈣，像是乳製品、小魚干或豆干，以及黑芝麻，都是優質的選擇。但對於飲用乳製品而易產生脹氣、腹瀉等乳糖不耐；又或是茹素者，就不妨考慮用黑芝麻營養品來補充。芝初這波母親節主打的「高鈣黑芝麻粉」採用獨家的8道研磨工藝，粉末細緻，分子小，不卡喉且更有利吸收。

克寧銀養「全能3＋21」奶粉則添加三大熟齡精華加強身體保養，包含DHA優質魚油精萃，幫助熟齡族提升思考力；嚴選游離型葉黃素，照顧3C族長輩的營養需求；同時含有美國專利膳食纖維，維持熟齡族的消化道機能健康。此外，更為熟齡族從基礎打底，加入21種人體必需但無法自行合成、容易缺乏的維生素與礦物質，包括維生素B群、D3及鋅、鐵、鎂等。三大加強保養加上21種必須營養，免去瓶瓶罐罐照顧媽媽健康。