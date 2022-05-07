性感辣模雪碧（方祺媛）有「情色教主」封號，擁有豔麗臉蛋及傲人E罩杯火辣身材，人氣一直以來居高不下，個性率直的她曾坦承是靠整形才有現在的美貌，如今「原始面貌」再度被曝光，與現在相比幾乎判若兩人，讓網友驚呼根本認不出來。

AV導演戲引子在臉書PO出雪碧一系列進化史的照片，只見15年前尚未「進廠維修」的她，與現在樣貌相比，可以說是較為老氣，鼻子也略為扁塌，臉型則是比起現在較為圓潤的鵝蛋臉，接著透露：「雪碧姐很主動的給了我最右邊的那張，但是，我怎麼可能放過她呢！所以就撈了她之前整形完退麻醉時的照片，我覺得中間那張比較屌」，更加碼爆料：「 我也有凱咪退麻醉時的影片說」。

眼見這系列超震撼的照片，網友也紛紛留言：「 我很擔心圤導你會不會哪天被推薦的正妹追殺」、「中間那格我還以為是男的」、 「 這樣整形要花多少錢? 200萬新台幣要嗎」、 「其實他本人給的照片最醜」、 「圤導，你怎麼可以揭人瘡疤？建議您要多投保，保護自己」。

雪碧去年公開整形前的照片，表示「整形前照再一張，10年進化史逆襲成功」，她透露10年來砸了近400萬整形，一共做了2次眼睛及2次雙眼皮提眼手術，還有鼻子及下巴也各做2次，接著還有提眉、提蘋果肌、髮際線下移、自體脂肪移植補胸部，還有臥蠶、豐唇等，不過後期就得靠健身維持身材，不禁感概：「妳說當美女簡單嗎」。