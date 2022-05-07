女星郁方在臉書PO文，標題以「福利大放送」5字吸引眾人目光，內容一看是要賣掉老公愛車奧迪(Audi)A8，雖然開了9年但車況依舊相當好，原價580萬二手價只要68萬，立刻引起網友討論，沒想到短短2天就售出，她透露：「買家說不用看就確認要買」。

郁方日前在臉書PO文要賣掉老公愛車奧迪(Audi)A8，二手價只要68萬引起網友討論，她不捨表示：「幫我們家的愛車Audi A8找尋新主人，那可是帶著嫁女兒的心情，尋找有緣人」，沒想到有買家竟說不用驗車就確認要買，還是她再三懇求，對方才從新竹來台北看車，過程中不僅沒有殺價，還立刻轉帳，讓她大讚：「十分阿殺力，真是上道」，除了不忘自誇：「這可是我當『業務』的第一筆業績」，更搞笑表示：「是不是可以跟我家老爺要求抽水了」。

郁方透露過程中有許多人私訊，雖然每個人買車目的都有收到，但畢竟只能賣給一個買家，接著更透露當下第一順位候補的人也趕上來看車，甚至願意現場加價，雖然可以轉手立賺，但原買家絲毫不為所動，最後不忘預告：「下次要來賣什麼？房子？珠寶？跑車」。

對此，網友紛紛留言：「買車的人買的不只是車，還有沾沾你們的好福氣啦，所以不殺價」、「小方推薦保證！立馬殺出」、「恭喜老爺、賀喜夫人快速圓滿成交，比中樂透還幸運」、「我有比對過，根本佛心價」、「你們的車一定都保養維護的好好的，買到的人賺到了」。