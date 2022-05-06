有「韓國瑪丹娜」之稱的52歲性感女星金元萱(金完宣)，80-90年代紅極一時，1994年來台發展，迅速竄紅成為媒體寵兒，出道已37年的她，現仍在韓國發展，日前她上好友李孝利的新節目「首爾Check in」，好狀態驚艷網友。

李孝利的新節目「首爾Check in」日前找來嚴正化、寶兒(BoA)、華莎一起到金元萱家作客，可看到金元萱家相當寬敞，一個人住也相當舒適，家中角落也擺放不少她自己的畫作，溫馨又很有品味。

而各個年代的女神聚在一起，除了回味過往全盛時期的經典舞台，也難得吐露光鮮亮麗背後的心聲，金元萱坦言在自己最受喜愛的時期，對她來說是最難過、最累的時候，所以她幾乎沒有在舞台上笑過，

金元萱52歲仍保養得宜。(圖／翻攝的YouTube)uTube)

金元萱也說到自己年輕時覺得「如果什麼都不做，就覺得會落後別人」，但從某個瞬間開始發現「反正人生只有一次，時間這麼珍貴，為什麼我要這麼戰兢兢的生活，我不能照著自己原本的模樣享受生活嗎？」

因此她現在不會不安了，反而覺得更很幸福，「現在過得輕鬆一點也無妨」，認為現在對她來說是最棒的，似乎非常享受單身生活。而網友見到她現在依舊保有凍齡美貌，還活得自在，都相當讚賞，「金元萱還是一樣這麼美」、「現在看起來很幸福」。

有「韓國瑪丹娜」、「女版麥可傑克森」稱號的金元萱，可謂是韓流始祖，1994年來台發展，迷濛帶電的鳳眼和火辣身材，迅速竄升為媒體寵兒，而她和張菲更傳出緋聞，雖然兩人最終沒有修成正果，但張菲2018開新節目《綜藝菲常讚》時，她還特地從南韓飛來台灣相挺。

張菲也加碼爆料，他在追求階段時想用請喝酒展現自己，沒想到金元萱酒量超好不會醉，他卻喝到食道灼傷，住院一個星期，這讓金元萱聽了好心疼。而金元萱也曾透露不婚原因，但她不是結婚就可以過得很好的人，「如果結的話，有可能給對方帶來不愉快」，年輕時覺得可以做到，但現在覺得不結婚也不錯。