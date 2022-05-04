新北市新店一名廖姓男子8年內3度酒駕，第3次酒駕騎機車逆向與汽車對撞，造成自己腓骨幹開放性骨折、脛骨頸閉鎖性骨折，經送醫急救發現，酒測值高達1.12毫克。原本檢方起訴廖男僅聲請簡易判決，但台北地院法官發現他是酒駕累犯，改依正常審理程序加重其刑，依公共危險罪重判他9個月徒刑、併科罰金15萬元。可上訴。

2020年9月1日晚間9時至12時及2日上午6時，廖男先在新店住處食用私釀米酒燉煮的麻油雞後，騎機車沿華潭街往直潭行駛。2日上午6時28分，廖男因逆向駛入對向車道，與趙姓女子駕駛的汽車對撞。警消獲報將廖男送往新店慈濟醫院急救，經酒測酒精濃度竟高達1.12毫克，於是將他依公共危險罪送辦。

法官查出，廖男早在2014年便因酒駕遭判刑6月、併科罰金5萬元確定；2016年酒駕判刑8月、併科罰金15萬元確定，這次已三度酒駕，依然未能記取教訓，依累犯加重其刑。但考量他傷勢嚴重且有悔意，以打零工維生，妻子剛懷孕又父母罹病，最後判刑9月、併科罰金15萬元，如易服勞役以1000元折算1日。

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