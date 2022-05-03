跨境詐騙集團2018年鎖定居住在日本的大陸籍周姓及賈姓男子，佯稱名下銀行卡協助洗錢須接受調查，誘騙他們分別提領7133萬元、5700萬元日幣現金，在日本各地車站交付給車手得逞。高雄地院認定詐騙屬實，判集團成員陳姓、王姓、蘇姓男子等人須賠償，可上訴。但依現行匯率走跌，兩被害人仍損失數百萬元不等。

張姓男子以「水滸傳」為暱稱、組成跨境詐騙電信分工集團，集團還細分網路流分工集團、資金流分工集團、詐騙機房。陳姓、王姓、蘇姓男子隸屬不同分工集團，負責轉傳收取贓款及收取贓款資訊。集團還將贓款賣給不知情的日幣買家，換回新台幣，或以地下匯兌的洗錢方式洗回台灣。

該集團特地製作詐騙教戰手冊存放在雲端，假冒「通信管理局」、「大陸駐日本大使館」，透過群發網路電話打給在日本境內居住的大陸地區民眾，謊稱門號未繳費或護照遭冒用，誘騙按下指定數字轉接到機房，機手再恐嚇他們「將名下帳戶資金轉到指定金融帳戶內，或放置在指定之日本地鐵置物櫃內以供監管」。

周男接到集團電話受騙多次上當，前後轉帳人民幣256萬元、日幣2000萬元到指定戶頭，遭詐騙集團領走，甚至還配合詐騙集團，將850萬日幣現金提領出來，放置在東京都武藏小金井車站的寄物櫃內，遭詐騙集團領走，周男前後遭騙共計7133萬元日幣。

賈男也遭該集團詐騙，先謊稱個資外洩，需在電話線上完成報案手續後才能免繳冒申電話欠費，接著再派其他人假冒「上海公安局調查科科長」或「檢察官」，稱他名下帳戶涉及販毒洗錢案，依法須凍結所有帳戶金錢，賈男害怕慌張，陸續提領5700萬元日幣現金，在超商內交付給詐騙集團，事後緊急打電話回上海普陀妥公安局求證，才知被騙。

高雄地院認為，陳男等人詐騙屬實已遭判刑，應賠償周男及賈男。但裁判當時日幣匯兌下跌，周男只能獲判賠1913萬元，短少364萬元。賈男獲判賠1611萬元，短少近百萬元，全案仍可上訴。