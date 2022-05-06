【LIVE直播】單周確診破10萬！確診黑數難防 指揮中心記者會最新說明。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情升溫，國內今新增3萬6213例確診個案，其中3萬6168例本土、45例境外移入個案，確診個案中新增10例死亡，死亡個案年齡介於30多到90多歲上下。今日本土個案以新北新增1.2萬例居多，其餘包括台北、桃園、台中、高雄、基隆都破千。

今日本土個案分布為新北市(12066例)、台北市(7716例)、桃園市(6271例)、台中市(1890例)、高雄市(1,737例)、基隆市(1,427例)、台南市(923例)、宜蘭縣(686例)、新竹縣(577例)、彰化縣(448例)、屏東縣(431例)、雲林縣(384例)、花蓮縣(382例)、新竹市(348例)、苗栗縣(255例)、台東縣(169例)、南投縣(166例)、嘉義縣(130例)、嘉義市(103例)、澎湖縣(39例)、連江縣(13例)、金門縣(7例)。

另外，今日也新增45例境外移入分別自日本(1例)、越南(1例)移入，另43例移入國家調查中，入境日介於今年3月17日至5月5日。截至目前，國內共累計26萬8569例確診、896例死亡。

至於10名死亡個案，為6女、4男，年齡介於30多～90歲上下，其中6人簽署DNR，3人未接種疫苗，4人接種3劑、3人完整接種。年齡分佈中，80歲以上就佔7人，死亡日期介於4月29日至5月2日。