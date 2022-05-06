中央流行疫情指揮中心3日宣布開放招募基層醫療院所提供PCR採檢服務，昨（5）初步完成名單彙整，共437家診所有意願加入，其中190家已納入COVID-19指定社區採檢院所，未來快篩陽性或有相關症狀的民眾，可前往進行PCR採檢。指揮官陳時中提醒，民眾如須採檢，請先致電預約，讓診所有所安排。

開放診所加入PCR採檢行列。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中3日宣布，開放招募基層醫療院所提供PCR採檢服務，彙整名單後，共有437家診所有意願加入，其中190家完成合作檢驗機構規劃，已納入新冠肺炎指定社區採檢院所。快篩陽性或有相關症狀的民眾可前往進行PCR採檢。

而這190家診所的名單已公布於疾管署網站「COVID-19防疫專區」供民眾查詢；另指揮中心提醒，民眾前往上述診所之前，先以電話預約聯繫，確認服務時段及預約狀況再前往。

陳時中也提醒，如果民眾自覺有風險且出現發燒呼吸道症狀、嗅味覺異常與不明原因腹瀉等相關症狀，或是抗原快篩（含家用快篩）陽性時，請佩戴醫用口罩，就近前往指定社區採檢院所，由醫師評估進行PCR核酸檢驗。

如果出現確診的警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青、心跳超過100次/分鐘(無發燒時)、無法進食喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少等嚴重症狀時，建議儘速前往醫院急診就醫。