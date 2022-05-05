富邦金控董事會今(5日)通過，因應日盛金控依公司章程擬分配110年度盈餘，擬進行合併日盛金控對價的調整，合併對價將依權息調整至日盛金控每股普通股現金新台幣11.71元，以期維持公平一致、對待日盛金控所有股東的原則。

富邦金控已於去年3月30日完成公開收購日盛金控，並於去年9月16日董事會決議及11月5日股東會通過吸收合併日盛金控案，擬以日盛金控每股普通股現金新台幣13元(含權息)，調整權息後之合併對價為每股普通股現金新台幣12.41元(109年除權息後)。

富邦金控並與日盛金控共同向主管機關金融監督管理委員會遞送合併申請，目前本合併案尚待主管機關核准中。截至今年3月31日，富邦金控持有日盛金控58.73％股權。

由於日盛金控依公司章程擬分配110年度盈餘，為維持公平一致對待日盛金控所有股東的原則，富邦金控今日董事會通過，將與日盛金控簽訂合併契約增補協議書，增訂合併對價將由日盛金控每股普通股現金新台幣12.41元(109年除權息後)，依權息調整至每股普通股現金新台幣11.71元(110年除權息後)，並增訂合併對價之調整條款；本案調整後合併對價亦經獨立專家出具合併換發現金之評價合理性意見書；後續富邦金控並將提請6月17日股東常會通過。