遠傳(4904)4日召開法說會，總經理井琪表示，遠傳5G用戶數滲透率突破25％、5G續約用戶資費平均提升超過20％ARPU成長。整體ARPU成長幅度，除了續約用戶，也會納入新增用戶平均資費，一起合併計算。

井琪表示，遠傳將持續精實營運、極大化投資效益，包含與亞太電信合併後，會全面檢視組織營運、發揮整併綜效，例如運用同套設備完成頻譜整合、基地台整併、整合行銷資源等，精簡營運成本，促進獲利成長。此外，疫情促使民眾更習慣採用網路門市服務，遠傳也會持續提升全通路的服務體驗，帶給客戶有溫度的數位生活。

遠傳長期深耕「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端、資安技術，致力提升研發能量，包含自行研發能源管理系統、遠距診療服務平台、開發解決方案等。這些自行開發的軟體都可以再利用，平均成本就可以降低，提升獲利。

井琪表示，遠傳新經濟專案的毛利率要視不同專案性質與專案時程而定，ICT專案的毛利率大約為15~20％。近年來，隨著遠傳積極進行數位轉型，ICT專案也越趨成熟，遠傳團隊憑藉著豐富的經驗與能力，在ICT專案開發上非常具有競爭力。以企業專網服務為例，經過遠傳這兩年多來對外推廣、溝通，企業端的需求已越見明顯，遠傳Q1也有簽署不少企業專網的合約。

至於遠傳與亞太電信的合併時程，要視NCC、公平交易委員會的審核時程而定，期待今年底前可以完成合併。