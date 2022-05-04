檢測業者耕興（6146）4日公告第一季財報，合併營收12.35億元，歸屬母公司稅後淨利3.61億元，同創歷史新高，每股淨利3.72元優於預期。耕興預期中國疫情封城對整體營運影響不大，隨著5G滲透率提升，帶動智慧型手機、路由器等用戶終端裝置（CPE）檢測需求暢旺，耕興看好今年營運逐季成長到下半年。

耕興公告第一季合併營收季增11.5％達12.35億元，較去年同期成長22.4％，平均毛利率季增4.0個百分點達54.1％，與去年同期相較提升5.5個百分點，營業利益季增20.7％達4.49億元，較去年同期成長44.4％，歸屬母公司稅後淨利季增34.2％達3.61億元，與去年同期相較成長44.4％，每股淨利3.72元。

耕興第一季合併營收、毛利率、營業利益、稅後淨利、每股淨利均同步創下歷史新高紀錄，對第二季營運維持樂觀看法，4月合併營收月增1.2％達4.15億元，較去年同期成長20.3％，累計前四個月合併營收16.51億元，較去年同期成長21.9％，表現優於預期。