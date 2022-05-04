台翰（1336）公布第一季財報，2022年第一季合併營收達新台幣5.25億元、年增38％，受惠於菲律賓廠及越南廠的表現，在整體生產效益、同步嚴控整體營運成本與費用、以及優化內部管理等效益展開下，挹注第一季營業利益達3,862萬元，年增243％，稅後淨利2,647萬元、每股稅後純益0.34元，創歷年同期新高。

台翰表示，首季為傳統印表機/事務機產業的出貨淡季，但在既有客戶保持良好的拉貨力道，加上多功能事務機新機種、3C產品機構件逐步出貨放量，貢獻公司2022年第一季來自塑膠射出成型業務營收比重達93.37％，且年增38.25％，公司同時也致力執行內部管理優化與產能效率提升等重要策略，創造首季營運傳捷報！第一季整體毛利率自去年同期的15.72％拉升至15.76％、營業利益率增加4.39個百分點達7.35％、稅後淨利率更提升至5.04％，繳出三率三升，且單季獲利改寫歷年同期新高的優異佳績。

台翰2022年第一季合併營收達新台幣5.25億元，較去年同期成長38％，受惠於主要客戶仍持續投入新款多功能事務機，以保持品牌於市場中良好的佔有率表現，加上既有訂單回補庫存的力道，挹注公司旗下布局於菲律賓廠及越南廠展現良好的整體產能稼動率表現，在整體生產效益、同步嚴控整體營運成本與費用、以及優化內部管理等效益展開下，挹注第一季營業利益達3,862萬元，年增243％，稅後淨利2,647萬元、每股稅後純益0.34元，單季獲利創歷年同期新高。