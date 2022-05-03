環宇-KY（4991）2022年第一季稅後虧損1.7億元，每股淨損1.55元，已是連續第七季虧損，毛利率31.8％，季增10.3個百分點、年減1.4個百分點。展望第二季，總執行長暨總裁安寶信表示，目前看起來會比首季好，整體產品組合與第一季相似，預期第二季毛利率有機會較首季好一些。

環宇-KY第一季營收為2.97億元，季減3.6％、年減1.3％，公司表示，單季營收表現不如預期，主要因美國工廠機台進行年度歲修後，年初啟動生產效率受影響，直至2月中才恢復正常，工廠因美國疫情仍嚴峻，以及離職潮使人力不足，加上供應鏈問題導致材料供應不足，對此，已新增供應商及增加材料庫存因應。

環宇-KY業外持續虧損，第一季約認列業外損失1.38億元，其中，台灣晶成半導體損失約9,800萬元，大陸常州承芯半導體（原常州新晶宇光電）損失約3,063萬元，上海宙鎵約認列損失900多萬元；然公司持續增加晶成半導體及承芯半導體投資，對晶成半導體投資約6億元，持股比例拉升至46.4％，對常州承芯2月底再投資人民幣1億元，持股比例拉升至22.14％。