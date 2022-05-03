挪威鋁生產商挪威海德魯(Norsk Hydro)周二公佈創紀錄的季度獲利表現，在金屬價格飆升之下，獲利超出預期。

第一季息稅折舊攤削前獲利(EBITDA)上升到創紀錄的112億挪威克朗(約11.9億美元)，表現也高於分析師預測的106億挪威克朗。

挪威海德魯指出，上一季的關鍵因素包括烏克蘭戰爭、供應鏈瓶頸、中國經濟成長放緩、能源價格飆升和通膨持續加劇。

但是該全球最大鋁業公司之一的第一季營收表現年增46%，來到466億挪威克朗(約49.4億美元)，低於該公司編製的分析師預測平均490億挪威克朗。

第一季在倫敦金屬交易中心的鋁價明顯上漲，每噸一度觸及到4000美元的歷史新高，但是到四月底已經回落到每噸3000美元。

海德魯說，預計第二季全球市場對輕金屬的需求依舊會高過產量，將會導致全球鋁金屬庫存水準下滑。

挪威海德魯今年以來股價上升11.9%，目前來到77.8挪威克朗。