澎湖長年以優美景色和豐富海洋資源聞名，該地所產的「馬糞海膽」更是眾多老饕的最愛，但馬糞海膽近年來遭嚴重捕撈而枯竭，海洋志工陳盡川近日下潛到傳統漁場尖山海域查看，驚覺今年竟「一顆新生兒」都沒有，他估計海膽在這半世紀來面臨嚴重生態浩劫，數量銳減約4000倍，而他已對政府失去信心，希望民眾自發的不捕撈、不食用，還給海膽喘息空間。

「過去在繁殖期的時候，整個海洋都是咖啡色的，像濃湯一樣。」在澎湖土生土長一甲子的陳盡川表示，家鄉過去被這個長滿刺的小東西給包圍，每逢繁殖季，海面上總滿滿是海膽的精子與卵子，孩子會拿它們來丟擲嬉戲，一下網捕撈就能滿載而歸，還得拿洗澡用的大鐵盆來裝，當地民眾吃到會怕，完全沒想到海膽會有枯竭的一天。

但海洋的餽贈終究不是無窮無盡，過去「澎湖海膽淹腳目」的榮景也早已不復見，觀光客開始大批來澎湖旅遊後，老饕們發現馬糞海膽的鮮甜，漁民們見有利可圖，便如蝗蟲過境般肆虐海膽，捕撈活動越發興盛，海膽則因過度捕撈而數量銳減，也導致身價水漲船高，從10年前1斤300元飆升至去年1斤超過2000元，但還買不到，讓海膽陷入前所未有的浩劫中。

一到夏天，就有大量觀光客湧入澎湖，許多老饕更指名要品嘗當地特產海膽，導致海膽面臨生態浩劫。（圖／報系資料照）

「以前澎湖有超過2億顆海膽，現在只剩5萬顆左右，中間差了約4000倍。」陳盡川沉重表示，他與其他海洋志工在2011年便發現海膽銳減問題，他們以平均每年50次的頻率下潛觀察，每年回報的結果卻讓他們寒心失望，更對海膽的未來憂心忡忡。

陳盡川提到，尖山海域過去便是附近漁民的傳統魚場，同時是重要的海膽捕撈地，而他們2011年時發現尖山海域孕育著大量海膽，2016年時還可以看到遍地海膽的現象，此等盛況卻宛如是黎明前的美夢，今年觀察發現黑海參、盪皮參等非經濟物種都欣欣向榮，唯有馬糞海膽一片死寂。

據了解，尖山海域過去因豐富生態而成為漁民公認的自然繁衍場，只要不被人為打擾，海膽便可世世代代、生生不息，但在捕撈人士的貪婪下，每年長達10個月的禁捕期形同虛設，母體更在一天天的減少，陳盡川4月中旬再度探查時，水底居然只剩2顆老年海膽，已看不到任何「新生兒」出現。

海洋志工陳盡川（中，拿保麗龍箱者）在澎湖土生土長一甲子，為保護生態付出許多心力，他見到海膽數量年年下降而十分心痛。（圖／報系資料照）

「政府這幾年在烏崁保育區放流超過10萬顆海膽，結果可說是『全軍覆沒』。」陳盡川提到，其他海域的情況同樣岌岌可危，如烏崁社區自主生態保育區，當時還引來澎湖縣府的大力讚賞，被列為種苗放流優先社區，但因放流的種苗太小，一放下去便被水流帶走，情況雖不如其他「無膽」的海域慘烈，但海膽呈現「負成長」，也無法見到生態系在此產生。

次外，鎖港灣在3、4年前曾匯集大量海膽，上帝的禮物卻沒有被留下。陳盡川說，捕撈季一來，漁民們便將海膽搜個底朝天，連明文禁止的7公分以下個體都被一掃而空，他去年便發現此區域再也看不到「新生膽」，保育區一再破功也讓陳盡川不斷搖頭。

陳盡川認為，縣府對海膽的保育並不積極，打擊盜捕的力道更是逐年降低，他對政府早已失望，如今只能靠著民眾自覺保育，共同守護海洋生態，才有可能讓海膽能世代傳承。

澎湖農漁局副局長蔡淇賢回應表示，他手邊沒有志工所稱的尖山海域資料，但農漁局近年積極發展人工養殖，希望能取代自然個體不足的部分，他也強調，澎湖縣有組成環保案件查緝小組，由檢察官指揮，持續針對熱點地區巡查，查緝寬嚴是「見人見智」，但絕對沒有因選舉年而放寬查緝盜採海膽的力道。

更多 CTWANT 報導