環宇-KY(4991)公布第1季財報，單季稅後虧損為1.7億元，每股淨損為1.55元，環宇-KY總執行長暨總裁安寶信表示，第2季看起來會比第1季好，由於整體產品組合與第1季相似，預期第2季毛利率與第1季相近或好一些。

環宇-KY今天舉行線上法說會，公布第1季財報，環宇-KY第1季合併營收為2.97億元，季減3.6%，年減1.3%，營業毛利為9460萬元，季增42.5%，年減5.4%，合併毛利率為31.8%，季增10.3個百分點，年減1.4個百分點，營業淨損為1524萬元，稅後淨損為1.7億元，每股淨損為1.55元。

環宇-KY表示，由於美國工廠有機台進行年度歲修，年初啟動生產效率受到影響，此部分於2月中恢復正常，且美國工廠因疫情及離職潮致使人力不足，加上供應鏈問題導致材料供應不足，第1季營收表現不如預期，公司已新增供應商及增加材料庫存，希望能改善產出問題。

就各產品來看，RF代工產品佔比約37%，光電代工產品佔比約佔22%，自有品牌(KGD)約佔41%。

在業外虧損部分，環宇-KY今年第1季約認列業外損失1億3800萬元，其中台灣晶成半導體損失約9800萬元，大陸常州承芯半導體(原常州新晶宇光電)損失約3063萬元，上海宙鎵約認列損失900多萬元，公司也持續增加晶成半導體及承芯半導體投資，其中晶成半導體投資約6億元，持股比例拉升至46.4%，常州承芯2月底再投資人民幣1億元，持股比例拉升至22.14%，上海宙鎵持股約48%。

展望第2季，安寶信表示，雖然人力有些困難，第2季看起來會比第1季好，產出會比第1季好，由於整體產品組合與第1季相似，預期第2季毛利率與第1季相近或好一些。