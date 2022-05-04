氣立(4555)公布第一季財報，單季合併營收為4.68億元，年增4.66％，毛利率34.84％，較去年同期下降1.41個百分點，營業利益為0.61億元，年減6.32％，合併稅後淨利為0.53億元，年增15.1％，每股盈餘為0.75元。公司指出，由於自動化設備需求平穩成長，營收再攀同期新高，但因受俄烏戰爭及通膨導致原物料價格持續上揚影響，毛利率稍有下滑，費用控制得宜以及台幣貶值產生匯兌利益，第一季整體獲利仍創同期次高。

氣立表示，由於大陸上海、昆山地區疫情爆發，氣立上海廠自4月初起配合當地政府封控措施而停工，使得大陸地區產能及出貨都受到影響，雖已啟動台北泰山廠及浙江平湖廠支援出貨因應，但仍對4月營收產生衝擊，對第二季營運保守看待。

但另一方面，自動化設備需求依舊存在，封控期間客戶仍持續下單，隨著4月底上海廠已獲准實施封閉式生產復工，氣立產能逐步恢復正常及庫存彈性調配出貨下，預期整體營收可望回復成長趨勢。

隨著全球AI技術的發展及節能議題帶動下，「智動化」已成為目前各產業在追求智慧製造所關注的重要議題；加上全球少子化的因素，就業人口在選擇工作時多朝向精緻化、高科技、高技術的工作型態，對於製造業而言，就業人口變少，但面臨人工成本的提升，使得自動化生產成為唯一選項。

氣立表示，多元的氣動元件產品不僅體積小、防塵佳、壽命長，可運用於各式製造設備，為客戶提供完整自動化設備零組件服務需求；電控元件更可協助客戶將生產提升至「智動化」，將生產效率化與降低成本同步達成，符合市場未來發展趨勢。