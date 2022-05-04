台股歷經4月大跌，5月瞄準反彈，台股尖兵不落人後，金控旗下投顧指出，美律（2439）毛利率回升速度優於預期，調升目標價至105元，維持「買進」投資評等。

美律身為老牌蘋果供應鏈，股價也已沉潛一段時間，新公告第一季受惠業外匯兌利益達1.77億元，單季每股純益表現優於預期。

美律工廠位於蘇州（占比約25～30％）、深圳（約40％）、惠州（約15％）、越南（約15％）、泰國（5％），故上海、昆山之封城措施並未使生產面受到影響，法人說明，但美律進料來自昆山地區（如PCB、電池），目前庫存之備料已接近用罄，若封城持續至五一長假後，則供應商出貨受阻將會影響第二季產能與營運狀況。法人預估，因IC缺料持續改善，且商用、電競耳機新案子本季開始量產出貨，美律第二季耳機營收季增52％、年增7％。

目前較緊缺的IC為電競耳機之藍牙、Audio耳機之類比IC、電源管理晶片（PMIC）、MCU等，但4月之IC供應持續緩解中。俄烏戰爭、通膨、大陸疫情使耳機終端需求下降，法人因而下修2022年耳機營收年成長率至6％。另外，手機揚聲器業務向客戶漲價，儘管營收分額將降低，但利潤可望回升。基於第一季毛利率回升較預期快，且缺料狀況下半年可較明顯緩解，法人調高美律2022年毛利率至14％，每股純益同步上調至7.47元，維持14倍目標本益比，目標價105元。