窗簾廠億豐(8464)2022年第一季稅後純益15.06億元，創歷史新高，季增5.09%，年增17.23%，每股純益為5.14元。展望第2季，億豐表示需關注原材料、全球運力、疫情是否惡化，帶來的不確定性。

億豐首季大陸東莞客製化產能因疫情暫時停工，合併營收為新台幣69.3億元，僅年增2.1%，另外，高昂原材料、運價帶來的雙逆風，使億豐的營業利益下滑，年減11.4%。雖本業獲利減少，但受惠匯兌利益、處分土地的額外挹注，首季歸屬母公司業主稅後淨利，成新台幣15億元，年增17.2%，創歷史新高。EPS5.14元，較2021年同期新台幣4.38元，增加0.76元。

展望第2季，億豐強調，還需要關注原材料、全球運力、疫情是否惡化，帶來的不確定性。目前為紓解高昂原物料的成本壓力，億豐的美、歐客製化窗簾，已調高售價。至於平價的固定尺寸窗簾，滿足量販店客戶回補庫存的需求，依然將是本季的重點。