網約車平台Lyft上季營收獲利表現優於市場預期，但示警需擴大支出以吸引司機回流，以及其本季本業獲利預測連華爾街預測值的四分之一都不到，受此打擊，Lyft周二盤後股價崩跌25.78%，報22.83美元，稍早前一度跌27%。

盤後股價暴跌使Lyft市值蒸發約28億美元。與2019年IPO上市時相比，該公司股價已經下跌約60%。

其同業優步（Uber Technologies Inc）亦受到波及，周二盤後下跌逾4%，稍早前一度大跌11%。

Lyft總裁John Zimmer表示，司機供應從這場大流行病完全復甦所需的時間超乎公司預期。

DA Davidson分析師Tom White表示，投資人想知道優步是否也覺得有必要像這樣擴大投資，以及Lyft難以帶回和留住司機是否為個案。他將Lyft的股票重挫歸咎於司機成本和營運展望。

Lyft第一季營收年增44%，為8.756億美元，超出分析師預估的8.46億美元。

首季活躍乘客數較前一季下滑4.8%，為1780萬個，略少於市場預期的1790萬個，但高於去年同期的1350萬個。

調整後息稅、折舊與攤銷前盈餘（EBITDA）為5480萬美元，遠超出公司內部預測（最高為1500萬美元）和分析師預估的1780萬美元。

Lyft預期第二季營收介於9.5億～10億美元，不及分析師平均預估的10.2億美元。

該公司預期第二季調整後EBITDA介於1000萬～2000萬美元，較第一季本業獲利（5480萬美元）大幅下滑，且遠低於分析師平均預估的8250萬美元。

Wedbush分析師Dan Ives表示，Lyft在司機方面的支出非常可觀，這「壓垮」了獲利預測。

總裁Zimmer表示，司機人數仍然低於疫前水準。

過去幾季以來，Lyft和優步都面臨相同的挑戰，也都試圖提高獎勵吸引司機加入。

在法說會上，Lyft高層拒絕說明與提高司機獎勵有關的成本細節，一位高層表示，Lyft將利用漲價為司機方面的支出提供資金。

總裁Zimmer表示，渴望在疫後恢復正常生活的消費者對車資調漲不以為意，對我們的業務而言，這場大流行病帶來的助力，遠超出通膨的影響。

Lyft財務長Elaine Paul表示，對通膨的擔憂並未影響公司的營收前景。

俄羅斯入侵烏克蘭帶動燃油價格飆漲，亦導致部分司機不願提供或減少提供載客服務。Lyft和優步都已經實施臨時的燃油附加費，以緩解司機的壓力。

根據研究公司YipitData調查，3月Lyft和優步在美國的平均單程車資較2019年同期高出37%。

Zimmer表示，與2019年第四季尚未爆發這場大流行病相比，目前整體需求仍然減少30%，這為公司提供相當大的成長空間。