主要受到科技類股上漲帶動，3日韓股漲勢持續，目前在2,693.29點，漲5.84點或0.22%。同時，韓元卻小貶。

為了徹底壓抑大漲的通膨，外界普遍預估，聯準會本周應該會一次就升息兩碼。分析師認為，聯準會預期將調高利率，對股市的影響很大。此外，美股再大跌機會看起來不大，市場也可暫時鬆一口氣。

韓國政府3日表示，因為能源以及部分食物價格大漲，當地4月份CPI（消費者物價指數）漲幅4.8%大於預期，比3月4.1%還高，且創下13年半以來新高紀錄。

除科技股上漲外，航空公司以及煉油廠的股價也走高。三星電子漲1.6%，SK海力士漲0.5%，大韓航空漲0.5%，大煉油廠SK Innovation也漲0.3%。

另外，現代汽車跌2.1%，起亞也跌1.3%，三星重工也跌0.3%。

韓元與美元匯價在1,265.2附近，韓元小幅貶0.1元左右。