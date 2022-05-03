根據韓國交易所3日計算結果，與全球競爭對手相比，韓國主要上市公司股價嚴重遭低估。因為，這些績優韓企的財報優異，股價沒有同步上漲就算了，甚至還出現走跌現象。

韓交所統計，在韓國股市KOSPI掛牌上市的本益比（PE Ratio），已經低到11.1，遠不如一年前的26。本益比，是投資股票的一種參考數據，在每股股價除以每股收益後，若比較高，表示市場預期心理較大，股價大於獲利表現。

不過，韓國上市公司現在遇到的情況正好相反。在股價頻頻下修之下，拿2021年最後一季來說，許多績優股的本益比都大幅腰斬。也就是說，獲利能力沒減少有的還增加之下，本益比也低到不能再低。

韓交所表示，韓國主要上市公司的財報淨利大增近2.3倍，不過，總市值卻下滑2.7%。目前，韓國KOSPI 200指數中，本益比只有9.8，遠低於全球主要股市的18.4，以及新興市場的12.3。

同時，在韓國50家市值最高企業中，隸屬三星集團的三星生物製藥本益比最大，高達142.5，其次是電池材料製造商EcoPro BM，以及電池製造商LG Energy Solution均為103.1。

另外，韓國幾個主要指數的股價淨值比（PB Ratio），在2021年第4季從1.3減至1.1。股價淨值比，就是字面上的意思股價與淨值之間的比例，也是用來衡量股價合理性以及買點的投資工具之一。