中華隊反曲弓男團榮登世界排名第1，在國際射箭總會（FITA）官方4月25日的男子反曲弓團體排名，中華隊從第5名躍升為第1，一口氣射落了韓國、德國、美國、西班牙等強國。主要是因為中華隊的積分從280.5分暴漲到363.75分，原先以351.25分遙遙領先的韓國也被超越。

最重要的一仗是4月世界盃安塔利亞站，中華男團湯智鈞、蘇于洋、魏均珩在4月24日的金牌戰6比0完封義大利，摘下冠軍讓積分大進補。決賽首局中華隊射出3支10分箭，第2局中華隊再射出3支10分箭，第3局又是4支10分箭，義大利被射得幾無還手之力。

世界盃安塔利亞站的冠軍讓中華隊進帳多達112.5積分，去年東京奧運銀牌則有105分，2021年世錦賽銅牌90分，以及2019年上海站金牌的56.25分。根據制度是選擇4站最佳積分的加總，所以算起來大漲了83.25分。

原先世界第1的韓國反曲弓男團，他們4站之中雖然有3面金牌加持（東京奧運125分、2021年世錦賽金牌125分、2019年世界盃金牌56.25分），不過第4高分的2019年世錦賽銅牌僅有45分，最終以12.5分之差被中華男團射下。截至5月2日的最新排名，中華隊已經坐了1周的世界第1，德國男團310分排名第3。